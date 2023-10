Nubifragio a Milano | allagamenti tra i quartieri Istria e Isola | sott’acqua anche l’uscita della metro Zara – Le immagini

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dopo ilche nella notte ha colpito la città die l’esondazione del fiume Seveso, sono diversi i disagi nel capoluogo lombardo. In particolare arrivare o lasciare idie la zona di vialerisulta particolarmente complicato. Le strade, infatti, si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua. L’Atm, l’azienda di trasporti pubblici milanese, ha fatto sapere di aver deviato alcune linee, lasciando però inizialmente libera la circolazione tramitepolitana. Ma chi nella mattinata ha provato a transitare da, snodo sia per la linea gialla che per la lilla, si è trovato davanti un lago praticamente invalicabile. Incredibilmente, pur avvertendo dei disagi alla circolazione, nessuno ha pensato ai pedoni e ...

PostPost è edito dalla Società Editoriale NuovaPost S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60 - 20147. C. F/P. IVA 9296810964 R. E. A. MI " 2081845

Nubifragio a Milano, allagamenti tra i quartieri Istria e Isola: sott’acqua anche l’uscita della… Il Fatto Quotidiano

Possibili locali nubifragi nella notte tra lunedì e martedì, in particolare su Genovese orientale e Prealpi carniche, dove in 24 ore sono attesi apporti pluviometrici anche di 100/150mm e localmente ...Nella zona nord-ovest del capoluogo e in Brianza alle 5:00 del mattino sono caduti 31 millimetri di pioggia e nella notte si è scatenata anche una tempesta di fulmini ...