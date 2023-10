Notte di incendi nel Palermitano | fiamme sull’A19 e intorno alle case | evacuati i residenti Roghi anche nel Messinese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Quella tra lunedì 30 e martedì 31 ottobre è stata una lungadi lavoro per vigili del fuoco e forestale, impegnati nela domare svariatialimentati dal forte vento di scirocco che per tutta la giornata ha sferzato la provincia. Nel pomeriggio di ieri, a Casteldaccia, un primo vastoo ha divorato ettari di vegetazione, raggiunto l’A19 e minacciato diverse abitazioni, costringendo iad abbandonare le loroancor prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Chiuse la statale 113, la linea ferroviaria e l’autostrada A19 Palermo-Catania, tra gli svincoli di Casteldaccia e Altavilla Milicia, mentre il Comune chiedeva ai cittadini di non uscire di casa “se non per fattori strettamente necessari”. I vigili del fuoco sono rimasti al lavoro per diverse ore: ...