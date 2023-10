Note ancestrali e mistiche si uniscono a fiori notturni intensi e conturbanti Per una scia oscura Ma super chic

Leggi su iodonna

(Di martedì 31 ottobre 2023) Incantesimi, sortilegi, magie. Halloween si avvicina ed è l’occasione perfetta per scoprire il lato più misterioso dei profumi, quasi pozioni. Ingredientie dai poteri mistici,olfattive oscure e intriganti, ispirazioni notturne tra spiriti e atmosfere dark racchiusi in flaconi simili ad ampolle. In un turbinio di essenze, ingredienti e misteri che i nasi, come alchimisti, orchestrano in pregiate boccette. Profumi per Halloween, fragranze come pozioni per la notte più spaventosa guarda le foto Leggi anche ...