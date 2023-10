“Non intercettava da un anno” | svelati gli errori dei servizi segreti

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 31 ottobre 2023) Perché Hamas ha avuto tutta quella libertà per attaccare Israele? Cosa è andato storto nell’allora imperforabile sistema di sicurezza di Tel Aviv, considerato il migliore per distacco in tutto il Medio Oriente? Si è parlato molto del flop del Mossad, ma spuntano importanti retroscena sulle falle che hconsentito al gruppo tstico palestinese di uccidere oltre 1400 persone tra soldati e civili, con donne e bambini – persino neonati – trucidati brutalmente. Basti pensare alla strage del rave al confine, con decine di giovani assassinati senza pietà. Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, i tsti di Hamas sono riusciti a eludere le poche misure di sicurezza di Israele, penetrando la tanto decantata recinzione di confine dopo aver eliminato una manciata di soldati di Tel Aviv. Sfrecciando con camion e motociclette, i miliziani ...