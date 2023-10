Non è Halloween la festa da vietare

(Di martedì 31 ottobre 2023) Comprendo le motivazioni che adduci per spiegare la tua insofferenza nei confronti di una festività di importazione

... ma vi ripresentiamo anche gli speciali degli scorsi anni perché per aver paurac'è limite o ... ma intanto in occasione die del Lucca Comics & Games il film di Emma Tammi si può vedere ...

Halloween 2023, gli eventi da non perdere a Bologna il Resto del Carlino

Halloween 2023, quest'anno si balla come non mai Sky Tg24

Kim Kardashian e North West per Halloween hanno puntato sull’effetto nostalgia con degli outfit in coordinato. A chi si ispirano i loro completi a quadriHalloween è arrivato e tutti si preparano a "festeggiare" questo giorno così particolare. Non solo scherzetti, dolcetti e feste mascherate ma c'è anche un po' di psicologia dietro questa notte ...