Non ci sono prove | assolto il nonnino furbetto del Telepass

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 31 ottobre 2023) Caserta. Ad alzare la sbarra e dare il via libera questa volta è stato il giudice monocratico del Tribunale di Frosinone, Marta Tamburro, hail pensionato di 83 anni che si annoiava nella residenza per anziani di Fiuggi dove si era trasferito e per questo quasi tutte le notti prendeva l’auto ed andava in giro tra Roma, Caserta e Napoli evitando accuratamente di pagare l’autostrada. Il che gli aveva procurato una denuncia per insolvenza fraudolenta. A segnalare il fatto era stata la società Autostrade che esaminando i filmati delle telecamere posizionate in corrispondenza di ogni casello aveva notato che l’anziano aspettava al volante che arrivasse un’auto alla barrierae si accodava ingannando il sensore, facendo credere che a transitare fosse un unico automezzo. In questo modo aveva evitato di pagare viaggi per un totale di ...