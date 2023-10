No! La suocera di Zelensky non ha comprato questa villa in Egitto

Leggi su open.online

(Di martedì 31 ottobre 2023) Continuano a spuntare fuori presunti possedimenti del presidente ucraino Volodymyrche il presidente ucraino avrebbe acquistato – secondo la narrativa spesso portata avanti da chi diffonde le informazioni non verificate – usando il denaro inviato dai Paesi occidentali all’Ucraina per fronteggiare l’invasione da parte della Russia. Oggetto della verifica di oggi è unain un lussuoso resort egiziano che apparterrebbe alladel leader di Kiev in seguito a un acquisto avvenuto nell’estate del 2023. La verità però è che ladinon ha. Per chi ha fretta: Secondo post sui social, ladiavrebbe acquistato unada 5 ...