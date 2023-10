Nino Frassica | accusata una famiglia di rapimento | la figlia dell’attore interviene

(Di martedì 31 ottobre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Non c’è ancora traccia di Hiro dopo l’ultimo annuncio di. Il gatto è scomparso da più di un mese e nonostante la ricompensa sia aumentata, l’animale non è stato ancora restituito al suo padrone. Adesso a farsi avanti è anche ladella moglie di, Valentina Lubrano. La donna ha postato un video dove ripercorre le ultime tappe del gatto. Laè disperata e orma tutti attendono il ritorno a casa del Sacro di Birmania color bianco....

Hiro è scomparso da più di un mese e la famiglia di Nino Frassica è convinta sia in una casa in ostaggio: ecco le parole della figlia Valentina Non c’è ancora traccia di Hiro dopo l’ultimo annuncio di ...Il gatto di Nino Frassica, Hiro, non si trova. La figlia di sua moglie, Valentina Lubrano, ha raccontato come stanno ora le cose.