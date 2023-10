Nikita Pelizon ritorna in televisione? Spuntano due reality sulle sue tracce

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dopo la vittoria nella settima edizione del Grande Fratello Vip, i telespettatori non hanno avuto più modo di vederesul piccolo schermo ma sta di fatto che ci sarebbero ben due programmi per lei nel 2024. Sebbene si sia dedicata ad alcuni progetti personali negli ultimi mesi, l’ex gieffina sarebbe pronta per tornare sul piccolo schermo e avrebbe già le idee chiare sulla trasmissione alla quale vorrebbe partecipare.due format per lei I fan dipossono esultare ancora una volta, in quanto l’ultima vincitrice del Grande Fratello Vip potrebbere sul piccolo schermo per un nuovo. Sarebbero addirittura due i programmi che sarebbero interessati a lei, entrambi in partenza ...