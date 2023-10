Nicolò Fagioli | bufera sulla Juventus | il premio dopo la squalifica

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023)le rivelazioni di Fabrizio Corona sullo scandalo calcioscommesse, la carriera dicon la maglia dellasembrava già essere arrivata al capolinea. Il giovane centrocampista italiano, che ha ammesso le proprie colpe dinnanzi alla Giustizia Sportiva, saràto fino a maggio del prossimo anno. Il suo rientro, infatti, è previsto per l'ultima giornata di campionato, quando i bianconeri ospiteranno a Torino il Monza di Raffaele Palladino. Ma, da quanto si apprende, non è ancora arrivato il tempo degli addii. Come riporta Tuttosport, il club bianconero ha mostrato agrande vicinanza e presto gli farà firmare un prolungamento di contratto fino al 2028. Il centrocampista, che può continuare ad allenarsi con la squadra, al momento ha un accordo fino al ...