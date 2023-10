Netanyahu sembra un pupazzo di Hamas Ma non è il solo a cadere nella trappola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Rappresentanti arabi e israeliani in tv lamentano, con toni accorati, le violenze subite, madalla propria parte. E chiedono a gran voce a noi parti terze di far propria la loro faziosità. Per esempio, il Qatar ha fatto fallire un vertice Ue-Paesi Arabi perché non voleva criticarenel comunicato finale (gravi responsabilità anche dell’Ue). La Regina Rania di Giordania, in una intervista alla Cnn, ha accusato emotivamente “l’Occidente” di “doppio standard”: peccato però che, all’indomani del pogrom del 7 ottobre, non ha speso una parola per le vittime israeliane (come il Re Abdullah II); e costringe la giornalista CNN a richiamarla sul punto. Intanto, continua il silenzio assordante di Israele sui morti civili di Gaza. Dietro al diffuso “vittimismo a senso unico” c’è un sofisma funesto: “I crimini dicontro i civili ...