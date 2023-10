Netanyahu ha escluso qualsiasi cessate il fuoco

Leggi su linkiesta

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il primo ministro israeliano Benjaminha annunciato l’inizio della terza fase della guerra, confermando l’avanzata dell’esercito all’interno della Striscia di Gaza ed escludendo la possibilità diil. Nella giornata di ieri, truppe e veicoli blindati israeliani hanno intensificato l’attacco nella Striscia, accerchiando Gaza City, la principale città dell’area settentrionale del territorio e prendendo il controllo delle principali strade che attraversano l’enclave palestinese da nord a sud. Come spiega il New York Times in una mappa, sembra che l’esercito israeliano stia progressivamente avanzando verso Gaza City da almeno tre direzioni diverse. Nel frattempo, ieri Hamas ha diffuso un video in cui si vedono tre donne tenute in ostaggio. Una di loro ha criticato pesantemente Benjamin ...