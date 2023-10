Netanyahu-Erdogan | la rottura su Gaza arriva tra gli scaffali | i supermarket israeliani ora boicottano le merci turche

Leggi su open.online

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre e la conseguente offensiva dello Stato ebraico sulla Striscia dihanno riaperto una ferita lacerante nelle relazioni turco-israeliane. L’escalation verbale del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdo?an, secondo cui i miliziani di Hamas sarebbero dei «liberatori», la reazione di Israele «un’atrocità pensata per uccidere i bambini» e l’Occidente «responsabile del massacro in corso a» è andata di traverso a Tel Aviv, che nei giorni scorsi ha ordinato il rientro di tutti i diplomatici da Ankara al fine di «condurre una rivalutazione» delle relazioni tra i due. Una situazione esplosiva, in termini diplomatici ma non solo: già, perché ora potrebbe avere delle ricadute anche negli scambi comali. Stando a quanto riporta Haaretz, infatti, una serie di catene di supermercati ...