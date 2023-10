(Di martedì 31 ottobre 2023)potrebbe tornare all'Olimpico ela "sua". Sì, gli incroci del tabellone di Coppa Italia lo permettono, ma l'allenatore delladeve superare l'ostacolo Genoa per trovare ...

Nesta: "Voglio sfidare la Lazio, ho promesso un premio alla mia Reggiana" Corriere dello Sport

Pirlo: "Samp gruppo unito, ora voglio i gol del centrocampo" Tuttosport

L'ex capitano biancoceleste può sfidare agli ottavi di Coppa Italia la squadra di Sarri, ma prima deve battere il Genoa ...(ANSA) - GENOVA, 31 OTT - Reduce dalla vittoria in campionato contro la Salernitana il Genoa di Alberto Gilardino è pronto per sfidare la Reggiana negli ottavi di Coppa Italia domani al Ferraris, in p ...