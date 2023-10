Nella notte un altro nubifragio su Milano Esonda il Seveso

(Di martedì 31 ottobre 2023) AGI - Forte, dovesono caduti 31 millimetri d'acqua. In alcune strade allagate sta intervenendo la Polizia locale, le chiamate al centralino dei Vigili del fuoco al momento sono meno delle attese. Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, fa sapere che alcune linee sono state deviate e alcune stazioni metro chiuse. L'assessore Marco Granelli informa che il sottopasso Rubicone dovrebbe essere riaperto a breve. ?? È in corso l'zione del fiume. ??Pattuglie della Polizia locale hanno chiuso le strade allagate. Presenti anche le squadre di Protezione civile. Allagati anche i sottopassi Rubicone e Negrotto. Seguono aggiornamenti. — Comune di(@ComuneMI) October 31, 2023 La bomba d'acqua si è abbattuta all'alba. ...

Una bomba d'acqua ha svegliato la zona nord di Milano, le piogge ieri contenute si sono riversate con forzasulla città e il Seveso ha superato gli argini: l'"esondazione durerà per qualche ora" spiega sui social l'assessore milanese alla Sicurezza Marco Granelli. "Allagati ora anche sottopasso ...

Maltempo a Milano, esonda il Seveso dopo un nubifragio nella notte. Strade e sottopassi allagati nella zona n… La Repubblica

La pioggia sferza nella notte Milano, esonda il fiume Seveso RaiNews

Siete pronte per sedurre come non mai durante la notte di Halloween Ecco qualche suggerimento per interpretare il ruolo che più si avvicina alla vostra idea di regina dell'oscurità... Halloween è la ...La Apple di Tim Cook è quella dei nuovi format di presentazione tematizzati che garantiscono la giusta spettacolarità rendendo però sempre altamente fruibili tutti i dettagli dei nuovi prodotti. Una A ...