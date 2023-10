Nella notte un altro forte nubifragio su Milano Esonda il Seveso

Leggi su agi

(Di martedì 31 ottobre 2023) AGI - Un violentoha colpito. È in corso l'zione del fiume. Pattuglie della Polizia Locale hanno chiuso le strade allegate e sono allagati anche i sottopassi Rubicone e Negrotto ?? È in corso l'zione del fiume. ??Pattuglie della Polizia locale hanno chiuso le strade allagate. Presenti anche le squadre di Protezione civile. Allagati anche i sottopassi Rubicone e Negrotto. Seguono aggiornamenti. — Comune di(@ComuneMI) October 31, 2023 Una bomba d'acqua si è abbattuta all'alba. Piogge fortissime, temporali. scroscianti sono iniziati poco dopo le 4. Alle 6, come comunicato da palazzo Marino, le acque delhanno invaso le strade in zona Niguarda ...