Nel furgone 98 bombole di gpl | denunciati dalla polizia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna pattuglia del Distaccamento dellaStradale di Nola, durante un servizio di vigilanza stradale, ha intercettato unnel quale sono state rinvenute e sequestrate 98in ferro di varie dimensioni, piene di gas liquefatto di contrabbando, per un peso complessivo di circa 2.500 chilogrammi. Sequestrato anche ilcabinato. poiché in pessime condizioni d’uso. In particolare, gli agenti, mentre percorrevano la SS7bis, all’altezza del comune di Acerra, hanno intimato l’alt al conducente di un autocarro perché insospettitiguida nervosa dell’autista. Dopo aver fermato il veicolo, hanno avvertito un forte odore di gas proveniente dall’abitacolo ed hanno scoperto le, di vario peso e misura, nel vano posteriore del ...