NBA | risultati della notte 31 ottobre | Doncic | Jokic e Curry illuminano i parquet Gallinari e Fontecchio | poca fortuna

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ancora una lungaNBA con undici partite. Niente supplementari stavolta, e sostanzialmente un unico punteggio veramente tirato, ma i numeri dei singoli lasciano capire quanto, anche stavolta, di materiale ce ne sia a livello importante. La notizia, però, col tempo diventa quella fuori dal campo: i Philadelphia 76ers sono riusciti (finalmente, dal loro punto di vista) a mandare via James Harden, destinazione Los Angeles Clippers. Gli Charlotte Hornets (1-2) non riescono a tenere a bada i Brooklyn Nets (1-2): prima vittoria per la franchigia ospite con un 121-133 che porta la firma di Cam Thomas (33 unti), Mika Bridges (24) e Ben Simmons (che sfiora la tripla doppia: 11-10-8). Per gli Hornets 23 di Terry Rozier e 22 dalla panchina di Brandon Miller. Gli Indiana Pacers (2-1) incassano la prima sconfitta contro i Chicago Bulls (2-2). 105-112 il finale anche in virtù ...