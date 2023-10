Nations League femminile | Soncin | “Le ragazze hanno fatto una grande prestazione”

(Di martedì 31 ottobre 2023) “Leuna grandissima. Avevo detto che non ci dovevamo accontentare degli applausi, ma gli applausi vanno fatti davvero. Sta crescendo una squadra con un’identità precisa, con uno spirito chiaro: pur cambiando alcune interpreti, anche oggi abbiamo avuto un’interpretazione importante”. Lo ha detto il Ct della nazionaledi calcio, Andreadopo il pareggio per 1-1 contro la Svezia a Malmo nella quarta giornata della fase a gironi di. Al 57? la rete di Giacinti illude le azzurre, ma Sembrant al 96? spegne le speranze di tre punti. “Stiamo iniziando a capire che possiamo avere il controllo della partita – spiega il Ct -, oggi abbiamo giocato, abbiamo creato e le...

L'Italia va a un passo dall'impresa nella quarta giornata del girone didonne, pareggiando 1 - 1 in Svezia contro la squadra che guida il ranking Fifa. Avanti al 12' della ripresa con Giacinti, le Azzurre sono state riprese in pieno recupero dal colpo di ...

L'Italia di Soncin rinuncia a pezzi da novanta come Girelli e Bonansea dal primo minuto, con Valentina Giacinti che quindi veste i panni della veterana e trascinatrice della squadra.