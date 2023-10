Nations League femminile | l’Italia sfiora l’impresa | la Svezia pareggia 1-1 al 96?

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023)non va oltre l’1-1 sul campo dellonella quarta giornata della fase a gironi di Women’s. La rete di Valentina Giacinti illude le azzurre, che sono certe dell’esclusione dalle final four: a due partite dal termine, la squadra di Soncin è ferma a 4 punti, a otto lunghezze dalla Spagna capolista. Una beffa, perché il gol del pareggio svedese arriva su calcio piazzato al 96?.fa comunque bella figura al Malmö New Stadium. All’11’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la difesa svedese allontana: Caruso si coordina dal limite dell’area e trova una deviazione che per poco non beffa Musovic. Al 18? si accende Greggi. La romanista – fresca di rinnovo in giallorosso – prima pesca in area Cambiaghi (tiro alto) e poi si mette in proprio calciando però col mancino ...