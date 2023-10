Nations League calcio femminile | la classifica del girone dell’Italia | le azzurre si muovono col pareggio in Svezia

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’Italia ha pareggiato per 1-1 in casa dellanel quarto incontro delladi. La nostra Nazionale ha accarezzato la grande impresa a Malmoe dopo essere passata in vantaggio con Girelli in avvio di secondo tempo, ma in pieno recupero la corazzata scandinava ha rimediato la situazione. Lehanno comunque guadagnato un bel punto in trasferta, dopo la sconfitta di misura rimediata settimana scorsa contro la Spagna (le Campionesse del Mondo vinsero per 1-0 a Salernitana con il sigillo di Hermoso all’89mo minuto). L’Italia occupa il terzo posto nel gruppo 4 della, con quattro punti all’attivo: i tre ottenuti con la vittoria per 1-0 contro la Svizzera all’esordio e uno per il...