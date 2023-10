Napoli | Pistocchi | “O si cambia modulo o si cambia Garcia”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 31 ottobre 2023) Secondoè il momento della scelta per ADL: o si passa al 4-2-3-1 sacrificando Lobotka o si esonera. Notizie calcio– Interessante analisi di Mauriziosul momento critico del: secondo il giornalista, è arrivato il tempo delle scelte per Aurelio De Laurentiis. O sio siallenatore. Dopo il pessimo primo tempo con il Milan, perbisogna prendere una decisione gestionale: “Sono passati 10 giornate, di tempo ane è stato dato“. Le opzioni per ADL sono due. “O si accetta il passaggio al 4-2-3-1, saltando Lobotka e puntando su Anguissa-Zielinski, oppure si esonera” l’opinione di ...