Napoli | novità dall’infermeria | c’è un recupero importante

Napoli ha dato un nuovo aggiornamento sulle condizioni fisiche degli infortunati. Tutti i dettagli in merito Di seguito il report del Napoli, con un aggiornamento su Juan Jesus. PAROLE – «Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma sabato allo Stadio Arechi per l'undicesima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha iniziato la sessione sul campo 1 con una fase di attivazione a secco attraverso un circuito di paletti e ostacoli bassi. Successivamente il gruppo si è trasferito sul campo 2 dove ha svolto un lavoro di possesso palla. Chiusura con una serie di partitine a campo ridotto. Juan Jesus ha svolto quasi l'intera seduta col gruppo».