Napoli | mistero Zielinski

(Di martedì 31 ottobre 2023) Piotrnon ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno con il. E questa è già una notizia data l’importanza...

...l' Arcidiocesi di. Cinque itinerari gratuiti , in programma dal 2 novembre al 17 dicembre , con diciannove visite guidate su 'Storie di donne nei luoghi della fede, della cura e del' ,...

Napoli, il mistero di Alessandro: «Per lo Stato non esisto» ilmattino.it

Napoli, il mistero delle Usb nei muri: «Soddisferai i tuoi desideri oscuri» ilmattino.it

della cura e del mistero", ideati dalla storica e teologa Adriana Valerio. Presentata nella Sala conferenze del Palazzo Arcivescovile in Largo Donnaregina, è la seconda edizione di "Vedi Napoli Sacra ...realizzato quest’anno in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli. Cinque itinerari gratuiti, in programma dal 2 novembre al 17 dicembre, con diciannove visite guidate su “Storie di donne nei luoghi ...