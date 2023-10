Napoli | Garcia rischia l’esonero | Mazzarri o Giampaolo per sostituire il francese

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dopo il pareggio contro il Milan, la posizione di Rudiè ritornata fortemente in discussione. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha ormai sede fissa a Castel Volturno ed assiste ad ogni allenamento della squadra. Addirittura, al termine del primo tempo della gara contro i rossoneri, è dovuto scendere negli spogliatoi per motivare i ragazzi. L'articolo

Il noto giornalista sportivo Enrico Fedele ha lasciato alcune dichiarazioni dopo la partita trae Milan terminata sul punteggio di 2 - 2. Una scelta tecnica da parte del tecnico francese non è stata digerita dal giornalista sportivo.

Napoli, il consiglio dei saggi ha chiesto a Garcia sedute di allenamento più intense

Alla fine del campionato 2021-2022, chiuso con un terzo posto che sul momento amareggiò molti tifosi ma che in realtà si sarebbe rivelato il “primo tempo” ...Come riporta Il Mattino, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sarà ancora una volta al centro sportivo di allenamento degli azzurri a Castel Volturno per seguire l’allenamento degli azzurri.