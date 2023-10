Napoli | Garcia nel mirino | impietoso il confronto con Spalletti Possibile il clamoroso ribaltone

(Di martedì 31 ottobre 2023) Momento difficile per, contestato dai tifosi e confrontato conper le scelte sbagliate. Cosa filtra dallo spogliatoio. Notizie calcio– Non si placa la contestazione dei tifosi nei confronti di Rudi. Secondo Il Mattino, l’allenatore delcontinua a ricevere critiche per scelte tattiche discutibili che stanno frenando la squadra. Tre indizi: centrocampo sbilanciato, i i casi Rrahmani e Mario Rui. Il pari col Milan, da 0-2 a 2-2, dà entusiasmo ma rischia di falsare la realtà di un primo tempo da incubo. E i numeri certificano la differenza coldi, distante 8 punti in classifica. Secondo il quotidiano Il Mattino,sembra non studiare le partite e si arrampica sugli specchi con aria irridente di ...

La media dei tiri subiti è cresciuta nelle ultime gare, ilne incassa circa dieci a partita. Sedici gol subiti in tredici gare ufficiali's French coach Rudireacts from the sidelines during the UEFA Champions League group C football match 1 FC Union Berlin v SSCat the Olympic Stadium in Berlin on October 24, 2023. ...

Squadra contro Garcia: arriva la smentita dei calciatori del Napoli CalcioNapoli24

Momento difficile per Garcia, contestato dai tifosi e confrontato con Spalletti per le scelte sbagliate. Cosa filtra dallo spogliatoio.Qual è il vero Napoli Quello sfilacciato e passivo del primo tempo col Milan o la squadra compatta e aggressiva del secondo La risposta, secondo quanto scrive SkySport, sembra difficile da trovare.