Napoli – Garcia in bilico | ADL può esonerarlo in un caso

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dopo lo show andato andato in onda nell’ultima giornata di campionato allo stadio Diego Armando Maradona contro il Milan, ildel presidente De Laurentiis torna a parlare di affari. Questa volta in ballo c’è nuovamente la panchina azzurra che, nonostante gli ultimi risultati, appare ancora precaria. Il nome di Rudi, infatti, nelle ultime L'articolo

Non le manda a dire Antonio Cassano nei confronti di Rudi. Il tecnico francese è finito nel mirino della critica e anche il pensiero dell'ex centravanti di Roma e Milan non si sposta più di tanto.

Napoli, il consiglio dei saggi ha chiesto a Garcia sedute di allenamento più intense (Corrmezz) - ilNapolista IlNapolista

Garcia e il commento social che ha fatto arrabbiare i tifosi del Napoli Corriere dello Sport

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Il presidente prende tempo ed incrocia le dita, augurandosi che la situazione negativa vissuta dalla squadra si raddrizzi in fretta. Antonio Corbo ha risposto ad alcune domande dei tifosi del Napoli ...