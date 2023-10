Napoli | Garcia ancora a rischio | la posizione di De Laurentiis

La media dei tiri subiti è cresciuta nelle ultime gare, ilne incassa circa dieci a partita. Sedici gol subiti in tredici gare ufficiali's French coach Rudireacts from the sidelines during the UEFA Champions League group C football match 1 FC Union Berlin v SSCat the Olympic Stadium in Berlin on October 24, 2023. ...

Nel Napoli fa tutto De Laurentiis, Garcia si è lasciato commissariare (Corbo) - ilNapolista IlNapolista

In seguito il commento di Mario Zaccaria tratto da napolimagazine.com: Il Napoli di Garcia continua ad avere un atteggiamento duale, un comportamento contraddittorio con lunghi periodi di sostanziale ...quando il Napoli era sotto di due gol contro il Milan. Ha scosso la squadra, ha parlato con Garcia in disparte e ha voluto conoscere le mosse che avrebbe fatto il tecnico francese per invertire la ...