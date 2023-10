Napoli | buone notizie per Garcia | Juan Jesus recuperato

Ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma sabato allo Stadio Arechi per l'undicesima giornata ...

SSC Napoli, il report dell'allenamento: buone notizie per Juan Jesus ... CalcioNapoli24

Napoli, Garcia sorride: pronto un recupero per la Salernitana Corriere dello Sport

Il restauro potrà essere seguito dai visitatori attraverso una finestra aperta nella sala vicino. Sarà un lavoro collaborativo di architetti, ingegneri e restauratori specializzati. Il direttore Giuli ...Come riporta La Gazzetta dello Sport, questa sta diventando la migliore stagione in carriera per Matteo Politano, attaccante del Napoli, che fino ad ora ...