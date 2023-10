(Di martedì 31 ottobre 2023) Prima li hanno seguiti a piedi, per accertarsi che avessero degli orologi di valore al polso. Poi, dopo un'attenta osservazione, sono risaliti sullo scooter, hanno coperto la targa con le gambe....

I carabinieri ahanno arrestato su mandato del gip partenopeo due uomini, uno di 41 e l'... I duearrivano in scooter, lo parcheggiano e uno segue a piedi gli stranieri e passa più' ...

Da Napoli a Ischia con sei panetti di hashish: arrestato ilmattino.it

Napoli, arrestati due rapinarolex: scippo da 40 mila euro a due turisti cinesi ilmattino.it

La coppia è stata portata in caserma e arrestata; dopo le formalità di rito i due, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati accompagnati nel carcere di Bellizzi Irpino. L'automobile, dopo ...(ANSA) - BARI, 31 OTT - Fingendosi maresciallo dei carabinieri, mentre un complice lo aspettava in macchina, è entrato in casa di una coppia di anziani a Brindisi e si è fatto consegnare seimila euro ...