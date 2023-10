(Di martedì 31 ottobre 2023) "La attività vulcanica nei, connessa al bradisismo, risulta essere in costante evoluzione. Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di ...

Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello diarancione". Lo dichiara il ministro per la Protezione civile Nello, assicurando che "il ...

Musumeci, allerta Campi Flegrei può salire ad arancione - Ultima ... Agenzia ANSA

Campi Flegrei, Musumeci: soglia di allerta potrebbe salire ad arancione TGCOM

Campi Flegrei, l'allerta può diventare arancione. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, assicurando che «il governo, con le sue strutture operative ...Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di allerta arancione". Così il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, assicurando che "il governo, con ...