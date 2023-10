Mr Daniel | Laurel Charleston | chi sono i maghi del make up?

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 31 ottobre 2023) Life&People.it Negli ultimi anni quella del truccatore è diventata una professione sempre più richiesta. Se prima era considerata semplicemente una qualifica da accorpare a quella dell’estetista, oggi, alcunidelup sitrasformati in celebrity. Un fenomeno esploso soprattutto con internet, in particolar modo con l’espandersi dei content creator e dei cosiddetti beauty guru che hanno, in tempi non sospetti, creato da zero un vero e proprio mercato catalizzando l’attenzione di un pubblico attento ai trend e alle nuove uscite. Da tutto ciò è partita la fortuna di brand come Pat McGrath, Charlotte Tilbury e, non ultimo, Huda Beauty. Ma chioggi iartist più richiesti? Mr.: da YouTube al red carpet Un orgoglio tutto italiano. Ad oggi ...