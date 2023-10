Mosca contro gli attacchi di Tel Aviv sulla Siria

(Di martedì 31 ottobre 2023) Telrischia di fare “irritare” non solo gli arabi. In una conversazione telefonica con il suo omologono Faisal Mekdad, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov infatti ha giudicato “inaccettabili” i raid aerei di Telin territoriono, “che sono diventati sempre più frequenti in coincidenza con gli eventi nella Striscia di Gaza”. Lo ha detto il ministero degli Esteri di, citato dall’agenzia Tass. Anche la Nato richiama gli ebrei. Infatti, nel ribadire la condanna nei confronti di Hamas, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha chiesto a Israele di rispettare “il diritto internazionale” nei suoisu Gaza. Lo riporta Al Jazeera. “Condanniamo gliterroristici di HamasIsraele”, ha detto ...

Lo ha detto il ministero degli Esteri di, citato dall'agenzia Tass. 31 ott 16:08 Ministero ... 'Condanniamo gli attacchi terroristici di HamasIsraele', ha detto Stoltenberg durante una ...

Onu: Mosca indaghi sulla strage di Hroza - Austin: senza l'aiuto degli Usa in Ucraina vincerà Putin - Austin: senza l'aiuto degli Usa in Ucraina vincerà Putin RaiNews

Mosca concentra 40.000 soldati nella zona di Avdiivka. Colpita Kherson, morta una donna - Zelensky a Usa e Ue: l'unità è l'arma più efficace che abbiamo - Zelensky a Usa e Ue: l'unità è l'arma più efficace che abbiamo RaiNews

Accuse «infondate e illogiche», è Mosca che «alimenta l’antisemitismo, non io né Kiev». Ilha Ponomarev, ex deputato russo che fu l’unico a votare contro l’annessione della Crimea alla Federazione, in ...La sua visione della fotografia come forma di educazione e di divulgazione emerge con particolare chiarezza dai suoi scatti degli edifici dell’architettura medievale in insediamenti storici a nordest ...