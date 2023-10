Morte di Saman | il fratello | al processo | accusa la famiglia “Mio zio la prese per il collo”

21.30,fratello accusa la famiglia "Ero davanti alla porta, ho visto tutta la scena:mia sorella camminava, mio zio l'ha presa per il collo e l'ha portata dentro alla serra. C'erano anche i cugini ...

Femminicidio Saman, il fratello in aula: “Ho visto tutta la scena, lo zio l’ha presa per il collo” La Repubblica

Omicidio Saman, il fratello in aula: “Ho mentito, avevo paura di papà". Poi piange in aula Sky Tg24

Ali Hader in aula protetto da un paravento per non incrociare lo sguardo di padre, zio e cugini imputati per la morte della 18enne ..."Ha avuto un gran coraggio", ha commentato l'avvocata difensore del fidanzato di Saman, parlando del fratello della ragazza: che oggi, 31 ottobre 2023, nell'aula della Corte d'Assise di Reggio Emilia ...