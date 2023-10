Montesarchio | due iniziative dell’Ambito B03 | la nota di De Mizio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiInterviene a sostegno della genitorialità l’Ambito B03 con il programma “Pippi” acronimo di “Programma di Interventi per la Prevenzione e l’Istituzionalizzazione” e riferito al personaggio televisivo di Pippi Calzelunghe, figura simbolica che esprime le infinite potenzialità dei bambini e le capacità di far fronte in maniera positiva alle difficoltà. L’Ambito B03, con Comune Capofilaha avviato il Programma avendo presentato proposta finanziata nell’ambito del Pnrr. Antonio De, presidenteB03, nel merito spiega: “L’obiettivo è rispondere al bisogno di ogni bambino di crescere in un ambiente stabile, sicuro, protettivo e ‘nutriente’, contrastando attivamente l’insorgere di situazioni che favoriscono le disuguaglianze sociali, la dispersione scolastica, le separazioni ...