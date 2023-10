Montagna Abruzzese | 5 Milioni di Euro per Sostenere lo Sviluppo dei Piccoli Comuni

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 31 ottobre 2023) L'Aquila - In un'importante mossa volta a contrastare il rischio di spopolamento nelle piccoletà montane, la Regione Abruzzo ha presentato tre bandi mirati a finanziare progetti di crescita enelle aree di. Gli avvisi sono stati annunciati dall'assessore agli Enti locali della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale, e sono finanziati attraverso il Fondo nazionale per la. Questi progetti mirano a proteggere, promuovere e valorizzare il territorio montano, concentrandosi sul concetto di "Green Community", che permette aidi unire le forze e creare servizi condivisi. Il finanziamento sarà utilizzato per sviluppare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovere progetti di sensibilizzazione ambientale nelle scuole. ...