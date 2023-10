Mondiali 2034 in Arabia Saudita? Per Human Rights Watch “inconcepibili | è peggio del Qatar”

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un’eventuale Coppa del mondo di calcio delinsarebbe “re” del torneo dello scorso anno indal punto di vista dei diritti umani, ha affermato il direttore diGermania Wenzel Michalski, subito dopo l’annuncio del ritiro dell’Australia dalla candidatura. “La Fifa si è data un’agenda sui diritti umani in cui si afferma che i paesi ospitanti della Coppa del Mondo devono aderire ai diritti umani. E come sappiamo questo non è il caso dell’”, ha detto Michalski all’agenzia tedesca Dpa. Michalski ricorda che a Fifa ha l’obbligo di garantire che i diritti umani non vengano violati nei paesi che ospitano la Coppa del Mondo, cosa che “non è ...

Dopo Qatar 2022 ci sarà, a meno di clamorosi colpi di scena, un altro Mondiale che si giocherà in inverno. Dopo che l'Australia ha rinunciato alla candidatura di ospitare la rassegna iridata nel 2034,