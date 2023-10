Molte Fedi | arrivano Chandra Livia Candiani | Luca Misculin e don Mattia Ferrari

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 ottobre 2023) Bergamo. Sarà la poetessa milanese, ad aprire gli appuntamenti di novembre della rassegnasotto lo stesso cielo, giovedì 2 alle 18.all’Aula Magna di Sant’Agostino (non più all’Abbazia di Sant’Egidio in Fontanella). Titolo dell’incontro sarà Dunque c’è la luce, dalla poesia che dà il titolo alla rassegna di quest’anno. “È veramente un piacere ospitare, amica di, che quest’anno ci ha “donato” un suo verso per il titolo della rassegna – afferma Daniele Rocchetti, direttore della rassegna –. L’appuntamento cade in giornate in cui nelle differenti culture si ricordano i morti: attraverso le poesie diproveremo a suscitare una ...