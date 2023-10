Moglie | figli e nipote di Biagio Izzo | due matrimoni e la gioia di diventare nonno del piccolo Lorenzo

(Di martedì 31 ottobre 2023), noto attore e comico italiano, è stato sposato due volte. Dal suo primoo con una donna di nome Teresa, ha avuto duee, Alessia e Valeria. Tuttavia, il loro rapporto con la primasi è concluso dopo qualche anno: scopriamo quando si è risposato e quantiha.e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

e nipote di Biagio Izzo: due matrimoni e la gioia di diventare nonno Il 30 agosto 2008, Biagio Izzo ha sposato Federica Apicella . Federica è una bellissima modella e attrice napoletana.

Matthew Perry era sposato e aveva figli Tutte le relazioni, alcune con le donne più famose di Hollywood ilmessaggero.it

Addio a Matthew Perry: causa morte, carriera, moglie e figli della ... Tag24

perché al culmine di reiterate condotte di maltrattamenti nei confronti della moglie la aggrediva provocandole delle lesioni evidenti mentre aveva in braccio il loro figlio di circa un anno. In ...E’ un vero incubo quello che stanno vivendo da ormai un mese Nino Frassica e la sua famiglia, sua moglie e Valentina, che è la figlia di Barbara Exignotis. E’ da un mese che il gatto Hiro non si trova ...