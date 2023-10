Mo | Israele | ' pronti a Rafah 80 camion con aiuti'

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tel Aviv, 31 ott. (Adnkronos) - L'organismo del Ministero della Difesa israeliano, che sovrintende alle attività civili nei territori palestinesi (Cogat), ha annunciato la preparazione di 80diumanitari, il più grande convoglio didall'inizio della guerra, attualmente in corso di ispezione a. Questi- ha aggiunto il Cogat - sono carichi di forniture mediche, cibo e acqua.

Tel Aviv, 31 ott. (Adnkronos) – L'organismo del Ministero della Difesa israeliano, che sovrintende alle attività civili nei territori palestinesi (Cogat), ha annunciato la preparazione di 80 camion di ...