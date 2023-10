Mister Felicità | dove è stato girato il film di Alessandro Siani?

Leggi su screenworld

(Di martedì 31 ottobre 2023)del 2017, èprincipalmente a Bolzano. Altre location si trovano anche in Svizzera e a Gaeta, vicino Latina. Anche se ilè ambientato all’estero, le scene si svolgono in alcune delle location più suggestive Trentino Alto-Adige come Dobbiaco, Braies, Villabassa, Merano, Bolzano, Laces e Caldaro. La villa di Guglielmo,il personaggio diva a fare visita si trova in Via Lange Wand a Dobbiaco, da quella villasi vede lo spettacolare paesaggio delle Dolomiti. Poi ci sono altri luoghi reali usati per le riprese come la palafitta sul suggestivo lago di Braies, cornice naturalisticasi ritrovano Martino e Augusta, l’Ospedale Centrale di Bolzano...