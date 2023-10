Mirko nella notte prende una decisione su Perla e Greta | la Rossetti replica

Leggi su biccy

(Di martedì 31 ottobre 2023) A Temptation IslandBrunetti è entrato conVatiero ed è uscito con. La storia tra i due però il mese scorso si è incrinata perché lui le aveva nascosto alcuni messaggi che si era scambiato con la sua ex,(che lei ha recentemente reso pubblici). Il gieffino in queste settimane al GF ha avuto la possibilità di rivedere laed ha anche ricevuto una bella lettera della Vatiero, ma questo l’ha mandato in confusione. Ieridurante un momento di confidenze con Angelica e Alex ha detto che confarà due passi indietro. “Onestamente a questo punto traggo le mie conclusioni. Lei ha messo un muro e allora io faccio due passi indietro. Io per lei ho fatto cose folli, ho anche preso un aereo ...