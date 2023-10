Milo Ventimiglia si è sposato | nozze segrete con la top model

Leggi su dilei

(Di martedì 31 ottobre 2023)si èin gran segreto con una delle donne più belle del mondo. Sono lontani i tempi in cui le ragazzine perdevano la testa per il giovane scapestrato protagonista di Una mamma per amica. Oggiha 46 anni, è un attore affermato con alle spalle tante esperienze di pregio – in ultimo la serie This is us – e, sempre molto riservato sulla sua vita privata, ha finalmente coronato il suo sogno d’amore con lala Jarah Mariano., lecon lala Jarah Mariano A confermare tutto è stata una fonte (ovviamente anonima) a People, lo scorso 30 ottobre, dopo lo scoop lanciato da Us Weekly., attore tra i più apprezzati ...