Militari e riservisti israeliani nella Striscia di Gaza | continuano le operazione di terra Il video diffuso da Tel Aviv

Questi soldati, quasi tutti, sono stati preceduti da unità scelte che nella notte hanno ... Le immagini sono state diffuse daiisraeliani per mostrare la sistematicità delle ...

Militari e riservisti israeliani nella Striscia di Gaza: continuano le operazione di terra Il Fatto Quotidiano

Israele, riservisti convocati: come funziona il reclutamento dei soldati WIRED Italia

In Israele con gli anni è cresciuto un patto sociale non scritto tra Stato e popolazione: le famiglie affidano le vite dei loro figli all’esercito, consapevoli che il governo in carica farà di tutto p ...Saranno pesanti e hanno già causato problemi a negozi e aziende: lo stato ha promesso grossi aiuti e può contare su una situazione di partenza abbastanza solida ...