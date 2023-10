Milano sott’acqua? Non c’è da stupirsi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Storicamente, le città sono state costruite lungo dei corsi d’acqua. Le ragioni sono talmente evidenti che non vale la pensa soffermarcisi. Dunque “lungo dei corsi d’acqua”, non “sopra”. È evidente che se io ci costruisco sopra, a parte la limitata fruibilità del corso stesso, il rischio che creo è grande e imprevedibile. Eppure nel corso specialmente dell’ultimo secolo lo si è fatto. E i risultati si vedono. Siamo adesso ae la città è. Per via dell’esondazione del fiume Seveso. Il fiume Seveso nasce a Cavallasca, in provincia di Como, sul Monte Sasso, in prossimità della frontiera tra l’Italia e la Svizzera, a quota 490 m s.l.m., e poi punta verso sud raggiungendo appunto la metropoli meneghina. Il Seveso non ebbe mai vita facile visto che già in epoca romana si pensò bene di spostarne il corso fuori dalle allora mura cittadine. Ma ...