(Di martedì 31 ottobre 2023) ...la loro realizzazione Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapprete la7 su Tg. La7.

... che in una società come la nostra diventa un elemento importante", ha sottolineato Gian Carlo Blangiardo , Docente presso l'Università degli Studi di- Bicocca, giàIstat Per ...

Milano, presidente geologi della Lombardia: spesso opposizioni locali rallentano TGLA7

Nubifragio a Milano, esonda il Seveso. Nel quartiere Isola strade come fiumi. Stazione allagata - Case inagibili a Viareggio, tra evacuati anche bambini - Case inagibili a Viareggio, tra evacuati anche bambini RaiNews

"Il presidente Acquaroli ceda le deleghe del Turismo ad un altro ... Con l'annuncio di Aeroitalia, che paventa anche l'interruzione dei voli di continuità (da Ancona per Milano, Napoli e Roma) del ...L'evento di stanotte ha comportato forti criticità non solo a Milano, ma anche a Como. La situazione dell'esondazione del Seveso è nota; la Regione si è adoperata da tempo in questi anni con una ...