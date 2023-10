Milano-Cortina 2026 | Tajani | “Giusto fare ogni tentativo per avere le gare di bob in Italia”

(Di martedì 31 ottobre 2023) Per quanto riguarda i Giochi dicontinua a tenere banco la questione relativa all’ormai famosa pista da bob. “Io vado a visitare la pista di bob di Cesana con il presidente della Regione Piemonte perché credo che sarebbe una sciocchezza colossale, avendo le Olimpiadi in, svolgere ledi bob all’estero. Siccome c’è la disponibilità da parte della Regione Piemonte a finanziare la manutenzione della pista di bob credo sia. Poi naturalmente sarà il Cio a decidere, ma ritengo, da ministro degli Esteri, che se ci sono delle Olimpiadi intutte lesi devonoin, sarebbe un non senso farle al di ...

... a partire nel 2024 dalle Olimpiadi estive in Francia e dagli Europei di calcio in Germania e poi, venendo in Italia, per il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernalidel 2026 . ...

Andare all'estero sarebbe una disfatta per chi fa dell’italianità la sua ragion d’essere. La questione grave ma non seria della pista da bob.Nella giornata di lunedì 30 ottobre è arrivato l’ultimo, definitivo, semaforo verde per Sophie Sorschag, saltatrice con gli sci austriaca. Pardon, kosovara. Perché la notizia riguarda proprio la possi ...