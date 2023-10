(Di martedì 31 ottobre 2023) Bobo, ex attaccante del Diavolo, ha parlato die in particolare di Rafaelalla Bobo Tv. Ecco le sue parole

In settimana aveva provato invano a difendere Lukaku, paragonando il suo addio all'Inter a quello di Calhanoglu alo a quelli die Cannavaro sempre all'Inter. Il problema non è andare via,...

Milan, Vieri: “Primo tempo col Napoli da 10. Leao sta deludendo” Pianeta Milan

Napoli-Milan, i pronostici della Bobo Tv: solo per Cassano vinceranno i rossoneri Tutto Napoli

Nella puntata della Bobo TV, l'ex calciatore Antonio Cassano ha commentato il pareggio tra Napoli e Milan. Ospite fisso della Bobo TV, trasmissione in onda sul canale Twitch di Christian Vieri, ...L'Inter batte la Roma alla decima giornata di Serie A ed è prima in classifica con due punti di vantaggio sulla Juve e tre sul Milan, rimontato da 0-2 a 2-2 sul campo del Napoli campione d'Italia. A S ...