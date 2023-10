Milan | tre indizi e una prova | che Maldini sapesse della deriva tra Pioli e alcuni dei suoi?

(Di martedì 31 ottobre 2023) Terzo posto a soli tre punti dalla capolista in campionato, due punti in tre partite e la possibilità di giocarsi ancora la qualificazione...

... Fiorentina e Napoli (6 ciascuna),e Torino (5 a testa); Sampdoria (4); Parma (3), Bologna (2)... Mercoledì 1 novembre 2023 , sono in programma altrepartite entusiasmanti. Alle 15:00 , ITALIA ...

Milan, tre nuovi infortuni contro il Napoli: le ultime su Pulisic, Kalulu e Pellegrino sosfanta.com

Milan, infortunio grave per Kalulu. Pulisic ci prova per l'Udinese Sky Sport

Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e sono intervenute anche le ambulanze. Al momento ci sarebbero tre persone intossicate in modo lieve. Non è ancora chiaro da dove sia partito il rogo, da ...La zona nord di Milano è andata in tilt per il maltempo ... Delle quattro previste, quella di Bresso ha visto avviare le attività di cantiere tre anni fa e gli scavi sono ultimati. I lavori sarebbero ...