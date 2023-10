Milan | si avvicina il rientro di Chukwueze

Calciomercato, Juan Miranda sempre più vicino al club rossonero: ecco le cifre con le quali si potrebbe chiudere Juan Miranda sia grandissimi passi verso il. Nell'ultimo mese i contatti sono diventati sempre più intensi e hanno portato a una base d'intesa su un contratto di 5 anni per il terzino spagnolo classe ...

Milan, Cardinale convince il grande ex: “Torna e svoltiamo” Calcio in Pillole

Milan, si avvicina il ritorno di Bennacer: con lui tante variazioni tattiche Pianeta Milan

Il sorpasso in classifica apre ufficialmente la caccia allo scudetto anche nelle quote dei bookmaker. La Juventus rilancia le ambizioni dopo la vittoria all'ultimo respiro con il Verona e ...Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Radio Punto Nuovo. Le sue parole: "Uno come Orsato non può commettere un errore come sull'espulsione di Natan, ...